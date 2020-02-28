Про це повідомили в прес-службі Офісу Президента.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання на вимогу Президента України Володимира Зеленського.

В Офісі Президента повідомили, Володимир Зеленський звернувся з проханням включити до порядку денного питання, пов’язані з Кабінетом Міністрів України.

“Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету Міністрів України”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, Президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.

Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.