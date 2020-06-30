Covid-19 Україна

оновлено 30.06.2020 о 20:03

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На ЗНО з української мови та літератури не допустили 143 учасників

У зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури 30 червня взяли участь 275 081 особа- 74,44% від загальної кількості зареєстрованих.

Вівторок, 30 червня 2020, 20:27

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Водночас 143 учасників не допустили до пунктів тестування, 52 з них — через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

У МОЗ кажуть, що дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів.

Учасники тестування, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з цих предметів через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Докладніше про те, як це зробити, читайте тут.

“Тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України”, — зазначила заступниця міністра відомства Любомира Мандзій.

Поріг “склав/не склав та результати ЗНО з української мови і літератури визначать до 24 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.

Теги: Любомира Мандзий, література, ВНО

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