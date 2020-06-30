На ЗНО з української мови та літератури не допустили 143 учасників

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Водночас 143 учасників не допустили до пунктів тестування, 52 з них — через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.
У МОЗ кажуть, що дотримання процедури тестування контролювали 127 громадських спостерігачів.
Учасники тестування, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з цих предметів через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Докладніше про те, як це зробити, читайте тут.
“Тестування з української мови і літератури, як і перше ЗНО з математики, відбулось у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України”, — зазначила заступниця міністра відомства Любомира Мандзій.
Поріг “склав/не склав та результати ЗНО з української мови і літератури визначать до 24 липня. На сторінках учасників результати будуть опубліковані до 25 липня.
- 25 червня в Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).