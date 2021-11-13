З 28 грудня на українських водійських посвідченнях, у разі складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач, з’явиться нова відмітка, яка про це свідчитиме.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Отже, у разі складання водіями практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач з’явиться відмітка у вигляді коду “78”.

Це означає, що з цією відміткою водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач. Водночас якщо відмітка відсутня – водій може керувати будь-якою машиною.

“Ми всі мріємо жити в європейській країні, де поважають інститут права, підтримують реалізацію громадян, а державні органи працюють на покращення життя кожного без винятків”, – йдеться у повідомленні.

Нововведення почне діяти з 28 грудня.

Крім цього, нагадали, що наразі в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окуляри) розміщені коди, які використовуються в європейському водійському посвідченні. І уточнили, що успішно складений теоретичний іспит у сервісному центрі МВС чинний не 3 місяці, а 2 роки.