Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.
Отже, у разі складання водіями практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач з’явиться відмітка у вигляді коду “78”.
Це означає, що з цією відміткою водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач. Водночас якщо відмітка відсутня – водій може керувати будь-якою машиною.
“Ми всі мріємо жити в європейській країні, де поважають інститут права, підтримують реалізацію громадян, а державні органи працюють на покращення життя кожного без винятків”, – йдеться у повідомленні.
Нововведення почне діяти з 28 грудня.
Крім цього, нагадали, що наразі в українському посвідченні водія замість піктограм (наприклад, окуляри) розміщені коди, які використовуються в європейському водійському посвідченні. І уточнили, що успішно складений теоретичний іспит у сервісному центрі МВС чинний не 3 місяці, а 2 роки.
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