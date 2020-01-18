На Водохреща на водоймах країни чергуватиме понад 3 тисячі рятувальників та майже 600 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Як відомо, традиційно на свято Водохреща люди масово вирушають на водойми, щоб зануритись у крижану воду.

“Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на водоймах країни вже встановлено майже 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, 19 січня на водних об’єктах чергують понад 3 тисячі рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС.

В пресслужбі додали, що зважаючи також на відсутність криги, громадяни вважають, що така тепла зима – запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте, як зазначається, така думка є хибною, і купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки.

Саме тому по всій країні фахівці Служби порятунку проводили напередодні інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.

В ДСНС також нагадали правила безпечного святкування:

• занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під доглядом рятувальників та медичних працівників;

• перед купанням необхідно розігріти тіло;

• до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;

• занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;

• при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;

• не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;

• якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;

• при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;

• після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;

• для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвар.