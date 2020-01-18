Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Як відомо, традиційно на свято Водохреща люди масово вирушають на водойми, щоб зануритись у крижану воду.
“Для того, щоб уникнути виникнення надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, на водоймах країни вже встановлено майже 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, 19 січня на водних об’єктах чергують понад 3 тисячі рятувальників та 590 одиниць техніки ДСНС.
В пресслужбі додали, що зважаючи також на відсутність криги, громадяни вважають, що така тепла зима – запорука безпечного пірнання на Водохреще. Проте, як зазначається, така думка є хибною, і купання на незамерзлих водоймах потребує більшої уваги до заходів безпеки.
Саме тому по всій країні фахівці Служби порятунку проводили напередодні інформаційно-роз’яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах.
В ДСНС також нагадали правила безпечного святкування:
• занурюватися (купатися) треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під доглядом рятувальників та медичних працівників;
• перед купанням необхідно розігріти тіло;
• до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;
• занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, це може призвести до шоку від холоду;
• при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;
• не перебувайте в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
• якщо з вами дитина, слідкуйте за нею під час занурення в ополонку;
• при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
• після купання (занурення) розітріть себе махровим рушником і одягніть сухий одяг;
• для зміцнення імунітету й уникнення можливості переохолодження необхідно випити гарячого чаю або узвар.
- У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть завершальне свято різдвяного циклу – Водохреще. Рано вранці в храмах почнуться богослужіння, після яких буде відбуватися освячення води. Люди вірять, що в цей день вода очищує і стає цілющою, тому масово йдуть до водойм, аби зануритися в крижану ополонку і “бути здоровими цілий рік”. #Букви розповіли про те, як підготуватися до купання, і чи допоможе це очистити гріхи.
- Цьогоріч для святкування та омивання у водоймах у межах Києва облаштували 16 локацій.