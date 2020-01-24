Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.
У п’ятницю, 24 січня, бійці полку патрульної служби поліції особливого призначення “Київ”, які з 2014 року несуть службу в зоні проведення ООС, виявили вибуховий пристрій на привокзальній території в селищі Верхньоторецьке.
“Під час патрулювання на залізничній станції селища Верхньоторецьке, що в Донецькій області, працівники полку виявили підозрілий пристрій з декількох металевих модулів. Невстановлені контейнери з речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу на вокзал”, — йдеться в повідомленні.
Поліцейські огородили та взяли під охорону місце події, а для знешкодження небезпечної знахідки викликали співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Після ретельного вивчення предметів працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого все вилучили для подальшого знешкодження”, — повідомив командир полку Віталій Сатаренко
Зазначимо, 30 грудня “Укрзалізниця” пустила електричку в прифронтовій селище Верхньоторецьке. Приміський рух на ділянці між станціями “Фенольна” (Новгородське) та “Скотовате” (Верхньоторецьке) було відновлено вперше з початку війни.
- Раніше повідомлялося, що незважаючи на ряд ініціатив Володимира Зеленського щодо припинення війни на сході України, там продовжують гинути наші бійці. У 2019 безповоротні втрати Збройних сил України склали 100 чоловік, поранення і травми отримали 507.