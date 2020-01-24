На вокзалі в селищі Верхньоторецьке, розташованому на лінії розмежування на Донбасі, поліцейські виявили вибуховий пристрій. Вибух вдалося попередити.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

У п’ятницю, 24 січня, бійці полку патрульної служби поліції особливого призначення “Київ”, які з 2014 року несуть службу в зоні проведення ООС, виявили вибуховий пристрій на привокзальній території в селищі Верхньоторецьке.

“Під час патрулювання на залізничній станції селища Верхньоторецьке, що в Донецькій області, працівники полку виявили підозрілий пристрій з декількох металевих модулів. Невстановлені контейнери з речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу на вокзал”, — йдеться в повідомленні.

Поліцейські огородили та взяли під охорону місце події, а для знешкодження небезпечної знахідки викликали співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Після ретельного вивчення предметів працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого все вилучили для подальшого знешкодження”, — повідомив командир полку Віталій Сатаренко

Зазначимо, 30 грудня “Укрзалізниця” пустила електричку в прифронтовій селище Верхньоторецьке. Приміський рух на ділянці між станціями “Фенольна” (Новгородське) та “Скотовате” (Верхньоторецьке) було відновлено вперше з початку війни.