У Волинській області лабораторні дослідження підтвердили захворювання на коронавірус у чоловіка, який помер 29 березня.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

“Станом на 10:00 год. 31 березня 2020-го на Волині зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції. Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус”.

Зазначається, що чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом “пневмонія” і почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.

Наразі з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.