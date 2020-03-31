Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
“Станом на 10:00 год. 31 березня 2020-го на Волині зареєстровано 3 випадки коронавірусної інфекції. Один випадок виявлено посмертно. Зокрема, у волинянина, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус”.
Зазначається, що чоловік знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом “пневмонія” і почувався задовільно. Смерть настала внаслідок серцевого нападу.
Наразі з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб.
- В Україні зафіксовано 549 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 69 нових випадків.