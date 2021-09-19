Про це повідомили рятувальники.
Кінь потрапив копитом в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.
Надзвичайники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою і врятували свійську тварину з пастки.
Фото: ДСНС України
“На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотягу сполученням “Ковель-Луцьк”, – зазначили в ДСНС.
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