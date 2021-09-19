На залізничному переїзді у місті Рожище Волинської області врятували коня, який потрапив копитом у колію.

Про це повідомили рятувальники.

Кінь потрапив копитом в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.

Надзвичайники за допомогою гідравлічних ножиць збільшили проміжок між рейкою і плитою і врятували свійську тварину з пастки.

Фото: ДСНС України

“На час проведення аварійно-рятувальних робіт було зупинено рух електропотягу сполученням “Ковель-Луцьк”, – зазначили в ДСНС.