Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Для виконання своїх протизаконних намірів білоруський агент мав втягнути у злочинну діяльність співробітника Держприкордонслужби України.
“Зброя та інше спорядження повинні були надходити в нашу країну в межах ділянки кордону у Волинській області транзитом через територію Білорусі з Росії”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Крім того, білоруський агент мав збирати інформацію персонального характеру відносно прикордонників і митників, які несуть службу на кордоні з Білоруссю, а також співробітників інших правоохоронних органів України.
Затримали агента КДБ під час чергового приїзду для зустрічі із “завербованим” прикордонником.
Наразі стосовно викритого агента проводяться процесуальні заходи. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114 (шпигунство) ККУ.
- Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який намагався зібрати секретні дані щодо сучасної військової техніки, яка розробляється для Збройних сил України.