Українські прикордонники спільно з контррозвідкою СБУ викрили агента білоруської спецслужби, який мав налагодити канал постачання в Україну зброї та товарів військового призначення з Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Для виконання своїх протизаконних намірів білоруський агент мав втягнути у злочинну діяльність співробітника Держприкордонслужби України.

“Зброя та інше спорядження повинні були надходити в нашу країну в межах ділянки кордону у Волинській області транзитом через територію Білорусі з Росії”, – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Крім того, білоруський агент мав збирати інформацію персонального характеру відносно прикордонників і митників, які несуть службу на кордоні з Білоруссю, а також співробітників інших правоохоронних органів України.

Затримали агента КДБ під час чергового приїзду для зустрічі із “завербованим” прикордонником.

Наразі стосовно викритого агента проводяться процесуальні заходи. Йому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114 (шпигунство) ККУ.