На Волині все ж вирішили посилити карантин

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Загалом на Волині аналіз поточної епідемічної ситуації свідчить, що на сьогодні невідповідність відбувається по 1 із 4 визначених критеріїв, котрі вираховуються при встановлені рівня епідемічної небезпеки. Це стосується коефіцієнту виявлення випадків інфікування, котрий перевищує рекомендований 11 %. Проте, зазначений показник набув тенденції до зниження і на сьогодні становить 17,5 % проти 21 % (станом на 26 липня).

У зв’язку із цим члени комісії вирішили вжити відповідних протиепідемічних заходів згідно з зонами епідемічної небезпеки, як встановлено в постанові Кабміну.

“Разом із цим, вирішили звернутися до КМУ, МОЗ, Центру громадського здоров’я з пропозицією перегляду методики визначення рівня епідемічної небезпеки поширення захворюваності COVID-19, зокрема щодо недоцільності застосування показника “внесок одиниці в перевищення регіону”, який спотворює об’єктивність отриманих результатів”, – йдеться в повідомленні.