На Волині поліція затримали шахрая, який за 200 000 доларів США пообіцяв чоловікові посаду в Кабінеті Міністрів України, а також зарахувати до "масонської ложі".

Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции.

За даними поліції, голова однієї з організацій регіону, розповідаючи про нібито дружні відносини з різними авторитетними особами, в тому числі і за кордоном, створив собі імідж впливової людини. Він розповідав, що завдяки своїм знайомствам може пролобіювати призначення на керівні посади в будь-які органи центральної влади. За певну винагороду.

Слідчим вдалося встановити, що за 200 тис. доларів аферист пообіцяв чоловікові зарахувати його до закритої впливової групи і вирішити питання щодо його призначення на посаду міністра Кабінету Міністрів України.

3 липня в одному з кафе Луцька оперативники і слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області затримали голову місцевої громадської організації при отриманні коштів.

“Правоохоронці вилучили 200 000 доларів США, заяву про вступ потерпілого в закриту групу, завірену печаткою і перстень, як доказ того, що останній став її почесним членом”, – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, шахраєві вдалося виманити у довірливих людей понад 1,5 мільйона доларів США.

Зараз вирішується питання про повідомленні йому про підозру по ч.4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.