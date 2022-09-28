Про це він повідомив у Telegram
“Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00:00 години до 05:00 години”, — написав Погуляйко.
Відповідний наказ голова ОВА підписав 28 вересня, зважаючи на численні звернення установ та підприємств області. За його словами, “бізнес повинен працювати”, а мешканці повинні мати можливість вчасно повернутись додому.
Погуляйко також зауважив, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліціянти та громадяни, які мають спеціальну перепустку.
Нагадаємо, що з 24 лютого у Волинській області комендантська година діяла з 22:00 до 07:00, з 22 березня – з 23:00 до 06:00, а з 25 травня – з 23:00 до 05:00.
- Під час комендантської години заборонено роботу розважальних закладів. За дотриманням цих правил буде посилено нагляд.
- Нагадаємо, що на Київщині посилюють контроль за дотриманням умов комендантської години, котра діє в області з 23 вечора до 5 ранку.
- Міністерство внутрішніх справ поки не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.