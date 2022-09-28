Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що відтепер комендантська година в області триватиме з 12-ї ночі до 5-ї ранку.

Про це він повідомив у Telegram

“Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 00:00 години до 05:00 години”, — написав Погуляйко.

Відповідний наказ голова ОВА підписав 28 вересня, зважаючи на численні звернення установ та підприємств області. За його словами, “бізнес повинен працювати”, а мешканці повинні мати можливість вчасно повернутись додому.

Погуляйко також зауважив, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліціянти та громадяни, які мають спеціальну перепустку.

Нагадаємо, що з 24 лютого у Волинській області комендантська година діяла з 22:00 до 07:00, з 22 березня – з 23:00 до 06:00, а з 25 травня – з 23:00 до 05:00.