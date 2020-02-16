Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення від 39-річного жителя села Овадне про те, що вночі у дворі біля будинку за місцем проживання згорів його автомобіль Volkswagen T4 разом з документами.

Як повідомляє місцеве видання “Буг”, авто належало настоятелю храму ПЦУ в селі Овадне і громади ПЦУ в селі Сусваль Сергію Місану. За словами священика, інцидент пов’язаний з релігійним конфліктом. Тим більше йому раніше погрожували.

Зазначається, що близько року триває конфлікт між парафіянами ПЦУ і УПЦ МП щодо храму в селі Сусваль.