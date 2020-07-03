Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

“3 липня 2020 року в області відбудеться посилення карантину в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У цьому числі й Шацький район, де окрім цього з 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”, – йдеться у повідомленні.

Подання про посилення карантину подала головний державний санлікар області Наталія Янко. Наразі область посідає 4-те місце в Україні щодо поширення COVID-19.

В області також прийняли рішення додатково провести перевірки закладів, що надають послуги з розміщення, у тому числі баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів.