Про це повідомляє прес–служба Волинської обласної державної адміністрації.

Уточнюється, що жителів області просять не виходити з дому на вулицю з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня.

“Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, щоб виключити швидке поширення і масове захворювання коронавірусною інфекцією. Якщо населення буде продовжувати дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують“ , – сказав голова ОДА.