Про це повідомляє прес–служба Волинської обласної державної адміністрації.
Уточнюється, що жителів області просять не виходити з дому на вулицю з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня.
“Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, щоб виключити швидке поширення і масове захворювання коронавірусною інфекцією. Якщо населення буде продовжувати дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують“ , – сказав голова ОДА.
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- У Центрі громадського здоров’я МОЗ оприлюднило перелік показань для госпіталізації хворих на коронавірус.
- У рамках боротьби з коронавірусом COVID-19 в Україні приватним лабораторіям і клінікам дозволили проводити ПЛР-тестування (методом полімеразної ланцюгової реакції).