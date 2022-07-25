Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Уламки від одного БПЛА пошкодили приватні будинки. Постраждалі перебувають у лікарні.
За інформацією Повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗСУ, ворожі БПЛА було виявлено на північно-західному напрямку. Вони перетнули повітряний простір України з боку Білорусі. Безпілотники здійснювали повітряну розвідку об’єктів у Волинській області.
На перехоплення БПЛА було піднято винищувач. Українська система протиповітряної оборони спрацювала по ворожих об’єктах. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.
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