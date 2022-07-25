У Волинській області збито два безпілотники засобами протиповітряної оборони. Він уламків одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Уламки від одного БПЛА пошкодили приватні будинки. Постраждалі перебувають у лікарні.

За інформацією Повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗСУ, ворожі БПЛА було виявлено на північно-західному напрямку. Вони перетнули повітряний простір України з боку Білорусі. Безпілотники здійснювали повітряну розвідку об’єктів у Волинській області.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач. Українська система протиповітряної оборони спрацювала по ворожих об’єктах. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.