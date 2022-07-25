Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Уламки від одного БПЛА пошкодили приватні будинки. Постраждалі перебувають у лікарні.

За інформацією Повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗСУ, ворожі БПЛА було виявлено на північно-західному напрямку. Вони перетнули повітряний простір України з боку Білорусі. Безпілотники здійснювали повітряну розвідку об’єктів у Волинській області.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач. Українська система протиповітряної оборони спрацювала по ворожих об’єктах. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.