Про це повідомляє штаб ООС.

За минулу добу незаконні збройні формування Російської Федерації 15 раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли наші позиції з заборонених мінського домовленостям 122-мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного воїна. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох і поранили щонайменше двох проросійських бойовиків.

Зведення станом на 07:00 14 червня 2020 року
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За минулу добу збройні формування…

Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 13 червня 2020 р.