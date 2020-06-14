13 червня в результаті обстрілу на Сході України загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

За минулу добу незаконні збройні формування Російської Федерації 15 раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли наші позиції з заборонених мінського домовленостям 122-мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного воїна. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох і поранили щонайменше двох проросійських бойовиків.