Про це повідомляє штаб ООС.
За минулу добу незаконні збройні формування Російської Федерації 15 раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли наші позиції з заборонених мінського домовленостям 122-мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного воїна. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.
За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох і поранили щонайменше двох проросійських бойовиків.
Зведення станом на 07:00 14 червня 2020 року
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За минулу добу збройні формування…
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 13 червня 2020 р.
- 13 червня повідомлялося, що внаслідок обстрілів бойовиків у районі населеного пункту Пищевик поранено українського військового.