За минулу добу, 7 травня, в зоні бойових дій на сході України проросійські бойовики 21 разів відкривали вогонь. В результаті обстрілу постраждали шість українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

Так, бойовики двічі відкривали вогонь біля Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки противник застосував безпілотний літальний апарат, скинувши постріл ВОГ-17 над позиціями ООС, а згодом обстріляв наших військовослужбовців із озброєння бойових машин піхоти.

По захисниках Широкиного тричі стріляли з мінометів 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а захисників Новоселевки-2 обстріляли з автоматичних станкових гранатометів.

Біля Авдіївки окупанти стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворог випустив 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм і 10 хв 120-го і 82-го калібру.

По околицях Оріхового стріляли з мінометів калібру 82 мм (30 хв), також використовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. За захисникам Кримського двічі стріляли з мінометів 120-го і 82-го калібру.

У штабі зазначає, що наші підрозділи давали відповідь вогонь зі штатного озброєння. “Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії”, – додали в штабі ООС.

За даними розвідки, українські військові ліквідували сімох російських окупантів і ще п’ятьох поранили. Крім того, вони знищили військову вантажівку противника.

З початку 8 травня окупанти випустили 24 міни 120-го калібру по позиціях захисників Оріхового, також застосовували станкові протитанкові гранатомети.