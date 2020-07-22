Вода на всіх пляжах Києва зараз не відповідає санітарним нормам. До поліпшення показників купатися не рекомендується.

Про це сьогодні повідомили в пресцентрі Держпродспоживслужби Києва.

Так, за результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води на всіх пляжах зафіксували перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП).

Йдеться про пляжі “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Райдуга”, “Тельбін”, “Центральний”, “Троєщина”, “Галерний”, “Чорторий”, “Вербний” та “Пуща-Водиця”.

Крім того, на столичних пляжах виявили:

• колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) – на пляжі “Передмістна Слобідка”;

• плаваючі домішки (дрібні водорості) – на пляжах “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Передмістна Слобідка”, “Центральний”, “Галерний”;

• відхилення через запах – пляж “Галерний”;

• через водневий показник – пляж “Вербний”;

• біохімічна потреба в кисні (БПК 5) – пляжі “Вербний” та “Пуща-Водиця”.

“До покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися виключно як зонами відпочинку – без купання”, – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в комунальному підприємстві “Плесо”, купатися не рекомендується на таких пляжах: “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Центральний”, “Троєщина”, “Чорторий”, “Галерний”, “Вербний”, “Пуща-Водиця”, “Передмістна Слобідка”.

Купатися заборонено на пляжах “Райдуга” і “Тельбін”.