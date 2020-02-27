У всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил розпочали вимірювати температуру у тих, хто виїжджає з окупованої території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

“Прикордонниками зі складу ООС на КПВВ на лінії розмежування посилено заходи контролю. Заходи посилення направлені на недопущення поширення на контрольовану територію коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обов’язкова температурна перевірка буде проводитись у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України.

За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров’я.

“Командування Об’єднаних сил просить громадян з розумінням поставитися до заходів, що запроваджені у контрольних пунктах. Прикордонники забезпечуватимуть швидкий та безпечний перетин лінії розмежування для усіх учасників руху”, – додали в пресслужбі.