Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
“Прикордонниками зі складу ООС на КПВВ на лінії розмежування посилено заходи контролю. Заходи посилення направлені на недопущення поширення на контрольовану територію коронавірусу”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обов’язкова температурна перевірка буде проводитись у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками перевірятимуть температуру у людей, що слідують з тимчасово окупованої території України.
За результатами температурного скринінгу громадяни, що недужають, будуть направлятись до установ охорони здоров’я.
“Командування Об’єднаних сил просить громадян з розумінням поставитися до заходів, що запроваджені у контрольних пунктах. Прикордонники забезпечуватимуть швидкий та безпечний перетин лінії розмежування для усіх учасників руху”, – додали в пресслужбі.
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- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.