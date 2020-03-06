На зустрічі кандидата в президенти США, єврея за походженням Берні Сандерса в Арізоні невідомий розгорнув нацистський прапор.

Про це повідомляє Washington Post.

У четвер, 5 березня, в місті Фінікс, столиці штату Арізона пройшла зустріч з виборцями сенатора з Вермонту, претендента на пост кандидата в президенти від Демократичної партії Берні Сандерса.

За кілька секунд після того, як Сандерс підійнявся на сцену арени Arizona Veterans Memorial Coliseum, серед натовпу, який вболівав за політика та розмахував прапорами з його ім’ям, з’явився чоловік, який тримав прикрашений свастикою червоний прапор. Люди, що були поруч з ним, вирвали прапор з його рук. Після чоловіка вивели з арени.

A man brought a literal Nazi flag to the rally of a Jewish Socialist candidate for President He was escorted out by security forcespic.twitter.com/KOLhyJJFxZ — Siddak Ahuja (@SiddakAhuja) March 6, 2020

Цей інцидент спричинив хвилю обурення в суспільстві. Особливе невдоволення американців викликає той факт, що інцидент стався на заході Сандерса — демократичного соціаліста, вихідця з родини польського єврея, у якого є шанс стати першим єврейським президентом США.

“Ми можемо сперечатися про те, який кандидат має отримати кандидатуру демократів, але антисемітським діям немає місця в цьому світі. Це абсолютно огидно”, — прокоментував Стівен Слугокі, голова Демократичної партії округу Марікопа.

Варто зазначити, що сам Сандерс не помітив прапор або проігнорував протестанта навмисно. Політик обернувся тільки тоді, коли чоловіка вивели на вулицю.

Те, що сталося, активізувало громадську дискусію про те, яким чином кандидатам в президенти варто забезпечувати безпеку під час проведення своїх заходів. Зокрема, спецслужби почали звинувачувати в тому, що вони “не готові до захисту кандидатів”. А представники спецслужб заперечили, що кандидати самі мають запитати додаткову охорону у міністерства внутрішньо безпеки, однак вони не роблять цього.

Кампанія Сандерса не відповіла на запит журналістів про коментарі з приводу інциденту. У коментарі BuzzFeed News прес-секретар сенатора зазначив, що Сандерс “знає про прапор зі свастикою на ньому і стурбований цим”.