Про це повідомляє Washington Post.

У четвер, 5 березня, в місті Фінікс, столиці штату Арізона пройшла зустріч з виборцями сенатора з Вермонту, претендента на пост кандидата в президенти від Демократичної партії Берні Сандерса.

За кілька секунд після того, як Сандерс підійнявся на сцену арени Arizona Veterans Memorial Coliseum, серед натовпу, який вболівав за політика та розмахував прапорами з його ім’ям, з’явився чоловік, який тримав прикрашений свастикою червоний прапор. Люди, що були поруч з ним, вирвали прапор з його рук. Після чоловіка вивели з арени.

A man brought a literal Nazi flag to the rally of a Jewish Socialist candidate for President

He was escorted out by security forcespic.twitter.com/KOLhyJJFxZ

— Siddak Ahuja (@SiddakAhuja) March 6, 2020