На вулканічному острові Тринідад, розташованому у Карибському морі неподалік Венесуели, вчені знайшли камені, зроблені з пластикового сміття. Вони виявили їх в скелях.

Про це повідомило Reuters.

Острів знаходиться в 1 140 км від південно-східного штату Еспіріто-Санту (Бразилія). Вчені вважають, що знайдений розплавлений пластик, який переплітається зі скелями, є доказом зростаючого впливу людини на геологічні цикли Землі.

Геологиня з Федерального університету Парани Фернанда Авелар Сантос заявила, що знахідка нова й жахлива водночас, оскільки забруднення досягло геології. Вона з командою провели хімічні дослідження й виявили, що пластик у скелях називається “пластигломератам”, який складається з суміші осадових гранул та іншого сміття, яке скріплюється пластиком.

“Ми виявили (забруднення, – ред.) в основному від рибальських сіток, які є дуже поширеним сміттям на пляжах острова Тринідад”, – сказала Сантос. “(Сітки, – ред.) затягуються морськими течіями та накопичуються на пляжі. Коли температура підвищується, цей пластик плавиться і вливається в природний матеріал пляжу”.

Тринідад є одним із найважливіших у світі місць збереження зелених черепах (Chelonia mydas). До нього щороку прибувають тисячі осіб, аби відкласти свої яйця. На острові мешкають члени бразильського флоту, фактично єдині там люди, аби охороняти черепах.

Зразки пластику знайшли поблизу місця, де зелені черепахи відкладають свої яйця.

“Ми так багато говоримо про антропоцен, і це все”, — сказала Сантос, кажучи про геологічну епоху, яка визначається впливом людини на геологію та екосистеми планети. “Забруднення, сміття в морях і пластик, неправильно викинутий в океани, стають геологічним матеріалом, який зберігається в геологічних записах Землі”.