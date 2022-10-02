Про це повідомляє DW.
За підсумками опитувань за результатами голосування 2 жовтня, партія Борисова набирає від 24,6 до 25,5% голосів.
Водночас за ліберальний рух “Продовжуємо зміни” (ПП) Кирила Петкова, який очолював уряд до серпня цього року, проголосували від 18,9 до 19,9% виборців.
На думку експертів, коаліційні переговори, найімовірніше, будуть важкими. Борисов, який був прем’єр-міністром Болгарії з 4 травня 2017 року до 12 травня 2021 року, був змушений піти у відставку після масових протестів.
Парламентські вибори у Болгарії стали четвертими за рахунком за півтора року. Найважливішими темами передвиборчої кампанії стали війна в Україні та невизначена ситуація з постачанням газу.
Розпуск парламенту Болгарії відбувся після того, як депутати оголосили вотум недовіри проєвропейському уряду Кирила Петкова і не змогли домовитися про формування нового Кабінету міністрів. Раніше правляча ліво-ліберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як із неї вийшла популістська партія “Є такий народ”.
У квітні російський “Газпром” повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Постачання погоджено на 25 років.
- 22 червня парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду Кирила Петкова, за таке рішення проголосували 123 з 239 депутатів. Прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив у цьому РФ та організовану злочинність у країні.
- 28 червня Болгарія звернулася до РФ з проханням відкликати 70 співробітників свого посольства в Софії до 3 липня, заявивши, що російська сторона повинна зменшити присутність свого посольства у країні.
- На тлі погіршення відносин з Болгарією, одним з найпалкіших союзників РФ у Європейському Союзі, російська влада спостерігає неочікувану для себе поступову поразку в російсько-українській війні.
- На початку липня через санкції Європейського Союзу у Болгарії заблокували грошовий переказ на рахунок посольства РФ в Софії на суму $890 тисяч.