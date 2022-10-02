Згідно з початковими прогнозами на парламентських виборах у Болгарії лідирує консервативна партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова.

Про це повідомляє DW.

За підсумками опитувань за результатами голосування 2 жовтня, партія Борисова набирає від 24,6 до 25,5% голосів.

Водночас за ліберальний рух “Продовжуємо зміни” (ПП) Кирила Петкова, який очолював уряд до серпня цього року, проголосували від 18,9 до 19,9% виборців.

На думку експертів, коаліційні переговори, найімовірніше, будуть важкими. Борисов, який був прем’єр-міністром Болгарії з 4 травня 2017 року до 12 травня 2021 року, був змушений піти у відставку після масових протестів.

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Парламентські вибори у Болгарії стали четвертими за рахунком за півтора року. Найважливішими темами передвиборчої кампанії стали війна в Україні та невизначена ситуація з постачанням газу.

Розпуск парламенту Болгарії відбувся після того, як депутати оголосили вотум недовіри проєвропейському уряду Кирила Петкова і не змогли домовитися про формування нового Кабінету міністрів. Раніше правляча ліво-ліберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як із неї вийшла популістська партія “Є такий народ”.

У квітні російський “Газпром” повністю зупинив постачання газу до Болгарії та Польщі через відмову країн платити за паливо в рублях. На початку червня Азербайджан і Болгарія домовилися про постачання газу інтерконектором IGB, підключеним до Трансадріатичного газопроводу (TAP). Постачання погоджено на 25 років.