В індійському штаті Тамілнад на регіональних виборах переміг політик Мутхувел Карунанідхі Сталін, відомий як М. К. Сталін.

Про це повідомляється на сайті партії Дравіда Муннетра Каракам (DMK).

Загалом партія DMK отримала 125 місць у законодавчих зборах штату. Сам М. К. Сталін стане головою місцевого уряду.

За даними видання The Economic Times, Сталін прийме присягу 7 травня.

Політик розповів, що він народився за чотири дні до смерті радянського диктатора Йосифа Сталіна. Батько вирішив назвати сина на його честь.

Цікаво, що індійський Сталін вирішив не наслідувати радянського у політиці й став демократом.