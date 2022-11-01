Колишній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, здавалося, має невелику перевагу над своїми конкурентами, згідно з результатами екзитполів на п’ятих за чотири роки виборах в Ізраїлі, але прогнози показали, що його перевага є незначною, і результат може змінитися, коли підрахують більше голосів.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними ізраїльської національної телерадіокомпанії Kan, партія Нетаньяху Лікуд, за прогнозами, отримає 30 місць у парламенті Ізраїлю (Кнесет). Його блок правих і релігійних союзників, за прогнозами, отримає 62 місця зі 120 місць.

Це дає йому перевагу над нинішнім центристським прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом, який пообіцяв сформувати уряд без Нетаньяху і чия партія “Єш Атід”, за прогнозами, отримує 22 місця, за даними Kan. Водночас за даними екзитполів, блок Лапіда мав перемогти та отримати 54 місця.

Нетаньяху пообіцяв виборцям, що сформує найбільш праву та релігійну коаліцію в історії країни. Він включатиме альянс ультраправих і релігійних законодавців, які пропонуватимуть жорсткі заходи для придушення палестинських заворушень на Західному березі річки Йордан і ухвалять закон, щоб послабити судову систему Ізраїлю. Спільним лідером цього альянсу є ультраправий законодавець Ітамар Бен-Гвір, чия партія Релігійного сіонізму отримала 15 місць, за Kan, що робить її третьою за величиною партією в Кнесеті.

Нетаньяху пообіцяв зробити Бен-Гвіра міністром, якщо він сформує уряд. Бен-Ґвір вимагає контролю над міністерством громадської безпеки, що дасть йому контроль над поліцією країни.

Ізраїльтяни залишаються розколотими щодо того, чи повинен Нетаньяху, який був прем’єр-міністром країни найдовше і був усунений минулого року, повернутися до влади. Його любить велика кількість ізраїльтян, багато з яких називають його “царем Ізраїлю”. Але він не міг привести свою партію Лікуд до вирішальної перемоги з 2015 року, у більшості через судовий процес за звинуваченнями в корупції.

Результати п’ятого голосування, ймовірно, стануть більш ясними 2 листопада, коли виборча комісія Ізраїлю завершить основну частину підрахунку голосів. Відповідно до ізраїльського законодавства, партії повинні набрати щонайменше 3,25% голосів, щоб потрапити до Кнесету. Фрагментований характер ізраїльського політичного ландшафту означає, що партії повинні формувати коаліцію, щоб забезпечити парламентську більшість. Ймовірно, процес затягнеться на тижні, якщо не на місяці. Аналітики не виключають шостих виборів.

Найближчими днями президент Ізраїлю Ісаак Герцог обере лідера, який, на його думку, має найкращі шанси сформувати урядову коаліцію, як правило, з партії, яка виграє найбільшу кількість місць або отримає найбільше рекомендацій щодо формування уряду від колег-законодавців. Ця особа матиме шість тижнів, щоб спробувати сформувати коаліцію більшості, яка включатиме підтримку менших партій.