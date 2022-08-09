У тимчасово окупованому Криму утворилися затори на виїзді через Кримський міст та в районі кримського міста Саки. Виїхати намагаються відпочивальники та деякі місцеві жителі.

Про це повідомило російське видання “Life.ru”.

Затори завдовжки кілька кілометрів. Відпочивальники та місцеві намагаються виїхати у бік Сімферополя чи Євпаторії. Зазначимо, що аеропорт Сімферополя закритий. Тому вибратися з Криму можна лише сушею чи морем.

Спочатку у РФ заявляли, що постраждалих та загиблих внаслідок вибухів по військовому аеродрому немає. Самопроголошений голова так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов пізніше додав, що загинула одна людина.

Постраждало п’ять людей, зокрема дитина, зазначило пропагандистське видання “РИА Новости”. Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Одного з них оперують, а чотирьох осіб після надання медичної допомоги відпустили. Загрози їхньому життю немає.

#Крим #Україна

В Криму почалась паніка, відео з бавовною ширяться в соцмережах щосекунди, але у всіх охочих ще є час виїхати по Кримському мосту на росію…

"Спецоперація" іде за планом… https://t.co/TT1TLKyHH2 pic.twitter.com/SG8YYgWEqo — InformNapalm (@InformNapalm) August 9, 2022