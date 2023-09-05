Компанії об’єднались, щоб зібрати кошти для відбудови ліцею у Харківській області, що був пошкоджений внаслідок російського обстрілу.

Команда електронного майданчику українських товарів “Made with bravery” разом з креативним простором “Sense Hub” та фондом “Сміливі” організовують захід, що проходитиме у Києві 9-10 вересня 2023 року. Метою заходу є збір коштів на відбудову Балаклійського ліцею №5 Харківської області, що був пошкоджений внаслідок влучання снаряду.

Дата: 9-10 вересня

Час: 12:00-21:00

Адреса: Sense Hub, вул. Ярославів Вал, 7, Київ

Вхід: вільний

Фонд “Сміливі” в рамках Програми “U-LEAD з Європою” займається відновленням Балаклійського ліцею №5. У результаті обстрілу у ліцеї був пошкоджений дах, стіни, вибиті вікна і, як наслідок, під час злив вода затоплювала класи. У рамках проєкту з відбудови першочергові роботи зі встановлення вікон та покриття нового даху вже тривають. Проте внаслідок обстрілів постраждала і бібліотека ліцею – були зруйновані стеля та стіни. Приміщення постійно підтоплювалося, що спричинило появу грибка на стінах, псування меблів та книжок, а також інші пошкодження.

На маркеті кошти збиратимуть закликаючи відвідувачів брати участь у активностях та заходах під час ярмарки. Таким чином гості зможуть підтримати збір та отримати подарунки від продавців, учасників та партнерів заходу.

У маркеті візьмуть участь такі українські бренди: Ineo products, SPILLNO, FPG Upcycle store, Ecosexual, Toys breeze, Mriya Atelier, Gnizdolinen, Клепка, Nutritive Cosmetics, Vita Jute, Pirina, BeeTArtist.

Крім того, протягом обох днів заходу на гостей чекають цікаві активності, лекції та майстер-класи. У перший день маркету відвідувачі зможуть ознайомитись з діяльністю фольклорно-етнографічного проєкту “Баба Єлька” із Кропивницького. Команда “Баби Єльки” запрошує на презентацію кулінарного спадку Кіровоградської області та презентацію книги “Смачна Кропивниччина”, а також на майстер-класи з традиційних танців та співів. Також у гостей буде можливість побачити старовинний одяг, який носили жителі Кіровоградщини на початку ХХ століття і сфотографуватися у сучасних репліках та старовину. На другий день заходу дослідниця міської моди та життя 19-20 ст – Валерія Станова прочитає лекцію про міста України. Майстер-класами другого дня стануть: розпис шоперів фантастичними тваринами Марії Примаченко разом з мисткинею Анна Савєльєвою, а також виготовлення ляльок-мотанок.

Долучитись до творчості та допомогти армії також можна буде з проєктом “Зубата лопата”, що збирає кошти на один з найефективніших способів врятувати життя – лопати, що риють окопи. Придбавши лопату, відвідувачі зможуть її розмалювати та відправити хлопцям на передову.

Не пропустіть шанс насолодитись останніми теплими осінніми днями разом з Sense of Bravery. На вас чекають кращі виробники та цікаві розваги. Беріть друзів і родину та приходьте долучитися до гарної справи.

Made with bravery — офіційний електронний майданчик якісних товарів, виготовлених українськими виробниками. Основна мета цього проєкту — просування українських товарів за кордон та відбудова країни. Увесь прибуток майданчику перераховується у фонд United24.

Sense Hub Kyiv — це креативний простір для клієнтів Sense Bank. Місце поєднує в собі — коворкінг, що наповнений сенсами: зручні концептуальні переговорки, конференц-зала (вона ж, час від часу, лекторій), унікальна Sense Room у приміщенні колишнього банківського сховища, а також затишний дворик.

Проєкт фонду Сміливі з відбудови 12 шкіл. Благодійний фонд “Сміливі” – волонтерська організація з відновлення міст і сіл України, постраждалих від російської агресії. У рамках проєкту “Відбудова місцевих шкіл задля стійкості” відновлюють 12 шкіл, що постраждали від російських обстрілів. Проєкт реалізує фонд “Сміливі” в рамках Програми “U-LEAD з Європою” та за фінансової підтримки Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії. Проєкт наразі проходить у трьох регіонах України – Чернігівській, Київській та Харківській областях.

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