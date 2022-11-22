На випадок чергового масованого удару по Україні відкриються «Пункти незламності» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про новий проєкт підтримки українців на випадок масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі – "Пункти незламності".

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Уже підготовлено понад чотири тисячі пунктів, і планується – ще більше. Президент пояснив, що пункти запрацюють у випадку масованих російських ударів, якщо протягом годин постачання електроенергії відновити буде неможливо. Там безкоштовно та цілодобово будуть доступні усі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Мапу таких пунктів по всій країні можна буде розглянути на сайті nezlamnist.gov.ua, дані будуть оновлюватися з відкриттями нових пунктів.

На сайті та в усіх “Пунктах незламності” також можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

“Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму”, – наголосив Володимир Зеленський.