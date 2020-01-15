Папа Римський Франциск вперше в історії призначив жінку на високу посаду у Ватикані.

Про це повідомляє AP.

Уточнюється, що 66-річна Франческа Ді Джованні стала заступницею державного секретаря Святого престолу.

Відзначається, що Ді Джованні координуватиме відносини Ватикану з міжурядовими організаціями, включаючи Організацію Об’єднаних Націй.

Повідомляється, що Державний секретаріат є головним і найвпливовішим офісом Ватикану. Він займається внутрішньою бюрократичною роботою, а також дипломатичними відносинами з іншими державами.

На даний момент у Ватикані жінки займають вже кілька вагомих посад, оскільки Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок в державі.