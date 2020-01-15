Про це повідомляє AP.
Уточнюється, що 66-річна Франческа Ді Джованні стала заступницею державного секретаря Святого престолу.
Відзначається, що Ді Джованні координуватиме відносини Ватикану з міжурядовими організаціями, включаючи Організацію Об’єднаних Націй.
Повідомляється, що Державний секретаріат є головним і найвпливовішим офісом Ватикану. Він займається внутрішньою бюрократичною роботою, а також дипломатичними відносинами з іншими державами.
На даний момент у Ватикані жінки займають вже кілька вагомих посад, оскільки Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок в державі.
- Папа Римський Франциск під час традиційного Різдвяного послання “Urbi et Orbi“ (“Місту і світу“) нагадав про необхідність встановлення миру в Україні, Сирії і Венесуелі.