На YouTube автоматично видаляються коментарі, пов'язані з критикою Комуністичної партії Китаю. Компанія запевняє, що це відбувається помилково.

Про це повідомляє видання The Verge.

Протягом останніх місяців користувачі Мережі почали помічати, що на сайті відеохостингу YouTube автоматично видаляються деякі коментарі, пов’язані з критикою Комуністичної Партії Китаю.

Так цензурі були піддано репліки, в яких містилися слова “共匪” (бандит-комуніст”) або” 五毛 “(“партія 50-центів “).

Слово “共匪” є образою на адресу китайського уряду.

“五毛” — це сленговий термін, що використовується переважно в Мережі. Так називають Інтернет-користувачів, які беруть участь в політичних дискусіях, пов’язаних з політикою Компартії. Назва походить від тверджень, що таким коментаторам платять по 50 китайських центів за пост.

Видалення коментарів відбувалося навіть у тому випадку, якщо ці фрази були використані в позитивному контексті (наприклад, “五毛 виконують фантастичну роботу”). У випадках, якщо ці ж слова були написані на латиниці або англійською мовою, вони не віддалялися.

У коментарі виданню представники YouTube заявили, що це відбувається через помилку в роботі системи автоматичної модерації, на яку компанія останніми місяцями покладається все більше.

“Схоже, що це помилка наших захисних систем, і ми проводимо розслідування”, — сказав представник компанії.

Видання зазначає, що ця помилка існує та залишається непоміченою вже більше півроку.

“Випадковість цензури спантеличує ще більше, якщо врахувати, що YouTube наразі заблокований в Китаї, а значить у Google мало підстав для того, щоб піддавати цензурі коментарі, які критикують КПК, або застосовувати системи модерації відповідно до китайських законів про цензуру”, — вважає журналіст видання Джеймс Вінсент