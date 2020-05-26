Про це повідомляє видання The Verge.
Протягом останніх місяців користувачі Мережі почали помічати, що на сайті відеохостингу YouTube автоматично видаляються деякі коментарі, пов’язані з критикою Комуністичної Партії Китаю.
Так цензурі були піддано репліки, в яких містилися слова “共匪” (бандит-комуніст”) або” 五毛 “(“партія 50-центів “).
Слово “共匪” є образою на адресу китайського уряду.
“五毛” — це сленговий термін, що використовується переважно в Мережі. Так називають Інтернет-користувачів, які беруть участь в політичних дискусіях, пов’язаних з політикою Компартії. Назва походить від тверджень, що таким коментаторам платять по 50 китайських центів за пост.
Видалення коментарів відбувалося навіть у тому випадку, якщо ці фрази були використані в позитивному контексті (наприклад, “五毛 виконують фантастичну роботу”). У випадках, якщо ці ж слова були написані на латиниці або англійською мовою, вони не віддалялися.
У коментарі виданню представники YouTube заявили, що це відбувається через помилку в роботі системи автоматичної модерації, на яку компанія останніми місяцями покладається все більше.
“Схоже, що це помилка наших захисних систем, і ми проводимо розслідування”, — сказав представник компанії.
Видання зазначає, що ця помилка існує та залишається непоміченою вже більше півроку.
“Випадковість цензури спантеличує ще більше, якщо врахувати, що YouTube наразі заблокований в Китаї, а значить у Google мало підстав для того, щоб піддавати цензурі коментарі, які критикують КПК, або застосовувати системи модерації відповідно до китайських законів про цензуру”, — вважає журналіст видання Джеймс Вінсент
- Раніше компанія Google, якій належить сервіс YouTube, оприлюднила перелік заборонених тем для контенту про коронавірус COVID-19, який публікується на відеохостингу.