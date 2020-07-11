Про це повідомляє 9to5Google.
На даний момент в більшості роликів на YouTube рекламне відео вставляється тільки на самому початку. Але реклама може бути розміщена і в середині ролика, якщо його тривалість становить як мінімум 10 хвилин.
Найближчим часом Youtube знизить обмеження по часу для реклами посеред ролика. Нові правила дозволять вставляти рекламу в середину роликів, тривалістю від 8 хвилин.
Крім того, Google буде активувати рекламу в середині всіх відео, які підходять за правилами сервісу під такий формат реклами, за замовчуванням.
- Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі пропонує відмовитися від продажу політичної реклами. Він зазначає, що поширення політичних ідей потрібно заслужити.