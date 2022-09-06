У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Водночас в агентстві з атомної енергії, що сама лінія не ушкоджена: “Один з шести реакторів ЗАЕС продовжує виробляти електроенергію, необхідну станції для охолодження та інших функцій ядерної безпеки. Реактор буде підключений до електромережі, коли лінія 330 кВ буде знову включена”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗАЕС відключили від останньої основної лінії електропередач. Зараз електроенергія постачається по резервній лінії. Зазначається, що енергоблок №5 відключили не тільки через недостатню пропускну спроможність, а також через безперервні російські обстріли.

Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.