Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Водночас в агентстві з атомної енергії, що сама лінія не ушкоджена: “Один з шести реакторів ЗАЕС продовжує виробляти електроенергію, необхідну станції для охолодження та інших функцій ядерної безпеки. Реактор буде підключений до електромережі, коли лінія 330 кВ буде знову включена”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗАЕС відключили від останньої основної лінії електропередач. Зараз електроенергія постачається по резервній лінії. Зазначається, що енергоблок №5 відключили не тільки через недостатню пропускну спроможність, а також через безперервні російські обстріли.
Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС.
- Російські окупанти вивезли свою військову техніку з території Запорізької атомної електростанції перед візитом експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
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