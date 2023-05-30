На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракти з Росією.

Джерело: “Енергоатом”.

В Енергодарі росіяни суттєво посилили пошук тих українських атомників, які мужньо тримаються вже понад рік та не підписують трудові договори із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” або іншим підприємством “Росатома”.

Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно побили, вибиваючи згоду на співпрацю з країною-агресоркою.

Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і відмовляються співпрацювати з росіянами.

“Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання росіян з Енергодара та передача контролю над станцією її законному українському оператору – “Енергоатому” – це єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки. Тримайтесь, рідні! ЗАЕС – це Україна!”, – зазначили в “Енергоатомі”.

Зокрема, президент української державної атомної компанії “Енергоатом”, оператора ЗАЕС Петро Котін побоюється, що російська окупація Запорізької атомної електростанції може завершитися масштабною аварією з викидом радіації.

Як зауважив Котін, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Очільник компанії побоюється намірів і планів загарбників, оскільки на станції знаходиться багато ядерного матеріалу: шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо. Крім того, є шість заповнених басейнів відпрацьованого палива, кожен – поруч із реактором.

Відтак, у разі їхнього пошкодження можливий викид радіації.

“Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або рівня Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення”,– пояснив Котін.