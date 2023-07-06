Джерело: “Енергоатом”.

Президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін розповів про відновлення на ЗАЕС живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі, напругою 750 кВ.

“Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ”, – сказав Петро Котін.

Після втрати живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі 4 липня о 01:21, тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

ЗАЕС довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована і знову підключена до станції лише 1 липня, а пошкоджена – ще чотири місяці тому.

Зазначимо, що російські окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС недосвідчених спеціалістів з РФ, які не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

Відтак, кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує зазнавати тиску, залякування і шантажу з боку російських ядерних терористів.

Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян. Зокрема, начальником зміни одного з енергоблоків призначено працівника Балаковської АЕС (РФ), який має досвід роботи лише сім місяців. Тоді як ця посада потребує значно більшого досвіду, адже передбачає оперативне управління реактором.

Тож навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку.