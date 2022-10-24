Розпочалася двісті сорок третя доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Окупанти здійснюють фізичний та моральний тиск на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “Росатом”

Про це інформує пресслужба Генштабу.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за попередню добу, окупанти завдали 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричеське Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Протягом жовтня цього року на території Республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петро-Іванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них — Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогірка, Давидів Брід та Трифонівка. Безпосередньо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області.

У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “росатом”. Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БпЛА “Shahed-136”.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об’єкти противника.

Віримо у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!