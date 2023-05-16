Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об’єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.
“Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження”, – розповіли у компанії.
А також нагадали, що нині на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні “охоронці” вирішують, як їй функціонувати. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.
Під суворою забороною і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено.
У компанії пояснили, що причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, проста – росіяни намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території ЗАЕС.
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- Експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.