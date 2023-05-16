На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посилили контроль над працівниками, відтак атомникам заборонено навіть спілкуватись між собою.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції правила роботи і перебування на об’єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.

“Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду – вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження”, – розповіли у компанії.

А також нагадали, що нині на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників. Проте ледь не найголовнішим підрозділом на атомній станції тепер стала служба охорони: саме озброєні “охоронці” вирішують, як їй функціонувати. Перед робочою зміною вони уважно та ретельно перевіряють атомників на вході, дозволяючи їм проходити на робочі місця виключно естакадою.

Під суворою забороною і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено.

У компанії пояснили, що причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, проста – росіяни намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території ЗАЕС.