Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

Зазначається, що на ЗАЕС російських загарбників вже навіть більше, ніж станційного персоналу. Тобто найбільшу атомну станцію в Європі окупанти цілком і повністю перетворили на свою укріплену військову базу.

Крім того, побільшало і військових, і патрулів й у самому Енергодарі.

“15-денна “евакуація” в Енергодарі завершилася: росіяни повернулись у місто.Після так званих відпусток, під час яких з Енергодару в бік Азовського моря вивозилися не лише представники окупаційної “влади”, але й документація і техніка, “асвабадітєлі” знову припхалися до міста-супутника Запорізької АЕС”, – розповіли у компанії.

А також зазначили, що повернулися до міста й відновили свою роботу ключові служби загарбницького “ладу”. Знову функціонують російські відділення банків та місцева “адміністрація”. Не працюють лише автозаправні станції, на яких просто немає пального. Але навіть за його наявності виїхати з міста практично неможливо.

Окрім цього, на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посилили контроль над працівниками, відтак атомникам заборонено навіть спілкуватись між собою. На тимчасово окупованій ЗАЕС правила роботи і перебування на об’єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими.

Під суворою забороною – і будь-які переміщення територією ЗАЕС, окрім тих, які місцеві поліцаї чітко визначили. Виходити не те що за межі станції, а й просто на вулицю – суворо заборонено. Перебуваючи на роботі, працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Бо повертати голову, та навіть просто глянути вбік, – суворо заборонено.

В “Енергоатомі” пояснили, що причина нових заборон, що неабияк ускладнюють робочу комунікацію між працівниками ЗАЕС, проста – росіяни намагаються замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території ЗАЕС.