6 лютого 2023 року відбулася ротація постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, а також на Південноукраїнській АЕС.

Про це інформує пресслужба Держатомрегулювання.

Відтак, 6 лютого відбулася ротація місії МАГАТЕ на ЗАЕС та Південноукраїнській АЕС, а 4 лютого 2023 року – на Рівненській та Чорнобильській АЕС.

Зазначимо, що МАГАТЕ розташувало свої постійні моніторингові місії на всіх українських АЕС у відповідь на офіційний запит уряду України, здійснений відповідно до доручення президента України Володимира Зеленського.

Крім того, напередодні зміни групи експертів агентства в онлайн-форматі відбулася зустріч виконувача обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, т.в.о. генерального директора ВП ЗАЕС Дмитра Вербицького, головного інженера станції Ігоря Мурашова із новою командою місії МАГАТЕ.

Під час онлайн-конференції сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, що склалася на сьогодні, плани роботи місії МАГАТЕ на станції, найголовніші питання безпечного функціонування станції, що з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських загарбників.

Олег Коріков наголосив на важливості документування місією усіх впливів на ядерну та радіаційну безпеку, що виникають внаслідок російської агресії.

Зазначимо, що на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію прибув персонал з Калінінської АЕС. Відтак, атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед новоприбулого персоналу – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники “атомних спеціальностей”.

За даними “Енергоатома”, російські загарбники обіцяють їм підготовку на повномасштабному тренажері. Проте українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й росіяни заблокували їм доступ до робочих місць.

Водночас працівникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”, значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених “за України” відпусток.