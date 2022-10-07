На Запорізькій атомній електростанції відбулась перша ротація представників місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Вони перебували там понад місяць.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ у Twitter, цитуючи заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ.

За словами Гроссі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території ЗАЕС.

Раніше він заявляв що вирушить до Москви, аби обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.