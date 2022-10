Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ у Twitter, цитуючи заяву гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії на Запорізькій АЕС завершена, і тепер на станції знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ.

За словами Гроссі, місія продовжить надавати підтримку створенню зони ядерної безпеки довкола території ЗАЕС.

Раніше він заявляв що вирушить до Москви, аби обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Director General @rafaelmgrossi has confirmed that the first rotation of the IAEA Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) in #Ukraine is complete and now a new reinforced team of IAEA safety, security, and safeguards experts is at the plant.

