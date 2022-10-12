На Запорізькій атомній електростанції українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка була пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу російськими військами.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter, а також пресслужба “Енергоатома” у Telegram.

“Наша команда на ЗАЕС поінформувала мене, що зовнішнє енергопостачання відновлено”, – написав гендиректор МАГАТЕ. Також він зауважив, що необхідно якомога швидше створити охоронну зону навколо ЗАЕС.

В “Енергоатомі” зазначили, що українські фахівці знайшли технічне рішення, як відновити роботу лінії зв’язку, – і живлення власних потреб станції знову здійснюється від енергосистеми України.

“Завдяки мужності й професіоналізму українських атомників негативного розвитку подій вкотре вдалося уникнути. Однак російські військові продовжують обстріли найбільшої в Європі атомної станції та супутньої енергетичної інфраструктури, знову і знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи”, – наголосили в “Енергоатомі”.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, після чого відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском резервних дизель-генераторів.