Про це повідомив “Енергоатом“.

Зазначено, що окупанти цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Вони зберігаються просто неба біля місця обстрілів. У 174 контейнерах знаходяться по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Датчики радіаційного моніторингу знаходилися навколо майданчика із контейнерами. Через вибухи постраждав один працівник ЗАЕС. Його з осколковими пораненнями доставили до міської лікарні.

Російські військові та персонал “Росатома” заздалегідь сховались у станційних бункерних приміщеннях кризового центру та центру технічної підтримки. На станції з початку захоплення перебуває близько 500 солдатів.