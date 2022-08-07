Про це повідомив “Енергоатом“.
Зазначено, що окупанти цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Вони зберігаються просто неба біля місця обстрілів. У 174 контейнерах знаходяться по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.
Датчики радіаційного моніторингу знаходилися навколо майданчика із контейнерами. Через вибухи постраждав один працівник ЗАЕС. Його з осколковими пораненнями доставили до міської лікарні.
Російські військові та персонал “Росатома” заздалегідь сховались у станційних бункерних приміщеннях кризового центру та центру технічної підтримки. На станції з початку захоплення перебуває близько 500 солдатів.
- Нагадаємо, російські військові обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоби знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України.
- У британській розвідці вважають, що дії російських армійців, ймовірно, зашкодили безпеці нормальної роботи Запорізької атомної електростанції.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни можуть використовувати найбілішу у Європі атомну електростанцію – тимчасово окуповану Запорізьку АЕС в Енергодарі – щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи.
- Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попередив, що найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС – “повністю вийшла з-під контролю”.