Окупаційні війська РФ внаслідок обстрілів пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Російські ракети влучили влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС.

Про це повідомив “Енергоатом“.

Зазначено, що окупанти цілили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Вони зберігаються просто неба біля місця обстрілів. У 174 контейнерах знаходяться по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива.

Датчики радіаційного моніторингу знаходилися навколо майданчика із контейнерами. Через вибухи постраждав один працівник ЗАЕС. Його з осколковими пораненнями доставили до міської лікарні.

Російські військові та персонал “Росатома” заздалегідь сховались у станційних бункерних приміщеннях кризового центру та центру технічної підтримки. На станції з початку захоплення перебуває близько 500 солдатів.