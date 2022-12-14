Про це повідомило МАГАТЕ.
Зазначено, що котельні потрібні для запобігання замерзанню критично важливих систем ЗАЕС в зимовий період. Зокрема їх будуть використовувати для обігріву робочих приміщень для персоналу ЗАЕС.
Щодо встановлення мобільних котелень вже проінформовано команду МАГАТЕ на ЗАЕС. Нині тривають роботи з випробування та введення їх в експлуатацію.
Мобільні дизельні котельні, що мають потужність 1-3 МВт, встановлені та експлуатуються на одному з енергоблоків. Ще декілька – на інших майданчиках станції.
13 грудня на ЗАЕС повідомили, що станція втратила зв’язок з резервною лінією електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ). Вона з’єднувала АЕС з електромережею країни. Стосовно причини відключення невідомо.
На станції знаходяться 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів. Нині вони перебувають у режимі очікування і готові до видачі електроенергії за умови відсутності зовнішнього енергопостачання.
“Однак, для підвищення здатності впоратися з такою втратою електроенергії із-за меж станції, як запобіжний захід зараз також розгортаються мобільні дизель-генератори. Два таких мобільних генератори вже підключені до одного з енергоблоків і знаходяться в режимі очікування. Ще кілька мобільних генераторів проходять випробування і будуть підключені до інших реакторних установок”, — повідомили в агентстві.
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