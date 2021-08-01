На західному кордоні України черги: на перетин чекають понад 300 автівок

У неділю, 1 серпня, на західному кордоні України спостерігаються черги. Загалом на перетин державного кордону станом на 15:00 очікували понад 300 транспортних засобів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

На кордоні з Польщею черги утворилися на пунктах пропуску “Грушів” та “Краковець”, там на пропуск чекають 30 та 90 автомобілів відповідно.

На словацькому кордоні черги на пунктах пропуску “Ужгород” та “М.Березний”. На цих прикордонних пунктах стоять 35 та 45 автомобілів відповідно.

На перетин кордону з Угорщиною чекають по 50 транспортних засобів у пунктах пропуску “Тиса” та “Лужанка”. І ще 10 автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску “Дяково”, що на кордоні з Румунією.

Впродовж останніх двох тижнів 14 країн Європи відкрили свої кордони для мандрівників з України.

Умови в’їзду в кожну з країн можуть відрізнятися та оновлюватися. Усі деталі в’їзду можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.

15 липня Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.