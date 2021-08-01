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На західному кордоні України черги: на перетин чекають понад 300 автівок

У неділю, 1 серпня, на західному кордоні України спостерігаються черги. Загалом на перетин державного кордону станом на 15:00 очікували понад 300 транспортних засобів.

Неділя, 1 серпня 2021, 17:24

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України в Facebook.

На кордоні з Польщею черги утворилися на пунктах пропуску “Грушів” та “Краковець”, там на пропуск чекають 30 та 90 автомобілів відповідно.

На словацькому кордоні черги на пунктах пропуску “Ужгород” та “М.Березний”. На цих прикордонних пунктах стоять 35 та 45 автомобілів відповідно.

На перетин кордону з Угорщиною чекають по 50 транспортних засобів у пунктах пропуску “Тиса” та “Лужанка”. І ще 10 автомобілів стоять у черзі на пункті пропуску “Дяково”, що на кордоні з Румунією.

Впродовж останніх двох тижнів 14 країн Європи відкрили свої кордони для мандрівників з України.

Умови в’їзду в кожну з країн можуть відрізнятися та оновлюватися. Усі деталі в’їзду можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.

15 липня Європейський союз розширив так званий “зелений перелік” країн, громадянам яких дозволено вільно в’їжджати на територію держав-членів ЄС. У ньому опинилася й Україна.

Під час засідання Уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.

Важливо, що  остаточне рішення щодо скасування обмежень для в’їзду українців ухвалюватимуть держави-члени блоку.

ЄС оновлює склад “зеленого переліку” кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.

Нагадаємо, що з 1 липня Європейський союз відкрив кордони для громадян 11 країн, які вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.

Українцям тоді вільний в’їзд не дозволили, але аргументація цього рішення досі невідома.

За формулою ЄС, до списку безпечних країн можуть потрапити ті, у яких за 14 днів зафіксовано менш як 100 випадків захворювань на 100 тисяч населення. За даними Європейського центру контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник в межах норми – 33,3.

Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.

Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.

Теги: ДПСУ, кордон, прикордонники, черги

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