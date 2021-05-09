На західному кордоні України спостерігаються великі черги на виїзд. На деяких пунктах пропуску застрягли більше сотні автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби в Facebook.

Зокрема, станом на другу половину дня на кордоні з Польщею в чергах стоять 60 автомобілів у пункті пропуску “Грушів”, 100 – “Шегині”, 120 – “Краковець”.

На кордоні зі Словаччиною: 77 авто в пункті пропуску “Малий Березний” і 120 – на КПП “Ужгород”. На кордоні з Угорщиною 95 автомобілів застрягли на КПП “Тиса”.