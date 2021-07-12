У шести штатах на заході Сполучених Штатів горять понад 300 000 акрів землі (120 тисяч га). Причиною стала аномальна спека.

Про це пише американське видання USA Today.

Найбільший осередок, так званий Bootleg Fire, поширився на 143 607 акрах в Орегоні. Локалізувати його поки не вдалося.

Влада сусіднього штату Каліфорнія попросили всіх жителів швидко знизити енергоспоживання після того, як в результаті пожежі вийшли з ладу міждержавні лінії електропередач через що до штату не надходило до 4000 мегават електроенергії.

У суботу в Аризоні загинули двоє пожежників, коли їхній літак розбився.

У Лас-Вегасі, штат Невада, в суботу температура повітря побила свій рекорд 47,2 °C. На півночі Невади, недалеко від кордону з Каліфорнією, людей евакуювали зі своїх будинків.

Пожежники кажуть, що повітря настільки сухе, що велика частина води, яку скидають з літаків, випаровується, перш ніж досягне землі.

За прогнозами метеорологів, спека, яка місцями перевищила 54 °C, не спадатиме до кінця тижня.