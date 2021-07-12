Про це пише американське видання USA Today.
Найбільший осередок, так званий Bootleg Fire, поширився на 143 607 акрах в Орегоні. Локалізувати його поки не вдалося.
Влада сусіднього штату Каліфорнія попросили всіх жителів швидко знизити енергоспоживання після того, як в результаті пожежі вийшли з ладу міждержавні лінії електропередач через що до штату не надходило до 4000 мегават електроенергії.
У суботу в Аризоні загинули двоє пожежників, коли їхній літак розбився.
У Лас-Вегасі, штат Невада, в суботу температура повітря побила свій рекорд 47,2 °C. На півночі Невади, недалеко від кордону з Каліфорнією, людей евакуювали зі своїх будинків.
Пожежники кажуть, що повітря настільки сухе, що велика частина води, яку скидають з літаків, випаровується, перш ніж досягне землі.
За прогнозами метеорологів, спека, яка місцями перевищила 54 °C, не спадатиме до кінця тижня.