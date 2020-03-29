Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко в Facebook.
“Закарпатський лабораторний центр в Ужгороді отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб мешканки Закарпаття, у якій підтвердили COVID-19. Серед 51 встановленої контактної особи, у 19, які контактували з жінкою під час відвідин церкви, виявлено позитивні результати. Це свідчить про можливе масове інфікуванні осіб в умовах недотримання карантину”, – повідомив Гетьманенко.
З 23 березня всі контактні особи жінки перебувають на самоізоляції під контролем сімейних лікарів.
Для підтвердження аналізів біоматеріали відправлять до Києва в референс лабораторію МОЗ.
- Станом на 10:00 29 березня в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання COVID-19, з них дев’ять летальних, п’ять пацієнтів одужали (четверо дорослих, одна дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.