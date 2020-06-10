1 червня 2020 року було оприлюднено проєкт постанови Кабінету Міністрів, в якому зазначено кількість районів у всіх областях України. Згідно з останнім рішенням на Закарпатті зазначено п'ять районів області (Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський), а не 4, як це було передбачено попередніми узгодженими рішеннями.

Про це повідомляє місцеве видання “Закарпаття online” з посиланням на заяву представників регіональних громадських організацій.

“У перспективному плані районування Закарпаття з’явився ще один новий район – Берегівський з центром в м. Берегово. Ще одним дивним збігом є те, що територія збігається з межами компактного проживання етнічних угорців, а отже – вимога про створення фактично адміністративно-територіального етнічно угорського національного району, який раніше з політичних міркувань просувався угорцями в Закарпатті під назвою “Притисянський”, стає реальністю”, – йдеться в заяві активістів.

Автори заяви вважають, що рішення влади про створення 5 районів області, а не 4-х як раніше, створює загрозу територіальній цілісності України і є міжнаціональною провокацією. Створення окремого “угорського” району, на думку активістів, загострить ситуацію не тільки на заході України, а й спровокує схожу ситуацію в інших областях, де компактно проживають представники національних меншин.

Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.

Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.