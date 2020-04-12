На Закарпатті прокуратура розслідує можливе приховування медиком наявності коронавірусу у пацієнтки, яка згодом померла.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Інцидент стався в Іршавському районі.

“Зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням про можливе неприйняття медичними працівниками районної лікарні заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 на території району. Дану інформацію виявлено прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації”, – розповіли в прокуратурі.

У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні, умисне приховав наявність COVID-19 в однієї з пацієнток, яка згодом померла.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб).