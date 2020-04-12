Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Інцидент стався в Іршавському районі.
“Зареєстровано кримінальне провадження за повідомленням про можливе неприйняття медичними працівниками районної лікарні заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 на території району. Дану інформацію виявлено прокуратурою в ході моніторингу засобів масової інформації”, – розповіли в прокуратурі.
У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні, умисне приховав наявність COVID-19 в однієї з пацієнток, яка згодом померла.
Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб).
- Раніше Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом Україну очікує пікове зростання захворюваності на коронавірус COVID-19. За його словами, якби наша країна не прийняла більш жорсткі карантинні заходи, пік захворювання в Україні припав би на 14-15 квітня.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 266 нових випадків.