У Закарпатській області в місті Виноградів обвалилася будівля кінотеатру, в результаті загинула одна людина.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“14 травня близько 16:35 місті Виноградів під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни і двох плит перекриття, в результаті чого під завалом опинилися 2 людини”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники звільнили людину з-під завалу і передали медпрацівникам в задовільному стані.

Фото: ДСНС

Однак о 17:15 співробітники ДСНС витягли з-під завалу тіло другої людини – медпрацівники констатували смерть.