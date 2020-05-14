Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“14 травня близько 16:35 місті Виноградів під час демонтажу будівлі недіючого кінотеатру стався обвал стіни і двох плит перекриття, в результаті чого під завалом опинилися 2 людини”, – йдеться в повідомленні.
Рятувальники звільнили людину з-під завалу і передали медпрацівникам в задовільному стані.
Фото: ДСНС
Однак о 17:15 співробітники ДСНС витягли з-під завалу тіло другої людини – медпрацівники констатували смерть.
- У селищі Золочів (Харківська область) через обвал ґрунту групу дітей засипало піском. У результаті загинула дівчинка.