Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За версією правоохоронців, 7 січня в.о. заступника командира взводу спільно з колегою патрулювали в Мукачево і зупинили автомобіль Citroen, в якому знаходилося троє пасажирів.
“Заступник командира без попередження неправомірно застосував сльозогінну речовину “Терен 4″ до одного з пасажирів автомобіля, після чого повалив потерпілого на землю та ногами наносив удари по тілу. Через 5 хвилин на місце події прибули ще двоє патрульних та приєдналися до побиття громадянина. Один з правоохоронців завдав удар ногою в живіт дружині пасажира, яка вийшла з автомобіля. Внаслідок побиття потерпілі отримали тілесні ушкодження”, – розповіли в пресцентрі.
Усіх трьох патрульних відсторонили від служби, додали в ДБР.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Закарпатської області.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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