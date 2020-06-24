Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.
“За оперативною інформацією, найбільше від паводку постраждав Рахівський район. Через сильні зливи 23 червня 2020 року відбулася різке підвищення рівня води на річці Тиса, десь на 4-5 метрів. На окремих ділянках автомобільних доріг відбулися переливи паводкових вод, руйнування окремих ділянок автодоріг. Загалом пошкоджено 12 автодоріг комунальної власності, 6 ділянок автодороги державної власності (Н-09), а також зруйновано 5 підвісних мостів. Попередня вартість інфраструктурних збитків по області – 125 млн гривень”, – заявив голова ОДА Олексій Петров.
За його словами, в даний момент триває підрахунок збитків, завданих домогосподарствам і будинкам.
“Оглянув також дорогу державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин за селищем Ясіня. Тут річка підмила берег і частина автодороги обвалилася. Рух транспорту на сьогодні відновлено, машини їздять по одній смузі. З метою запобігання подальшого руйнування дороги дорожні служби зміцнили берег, підсипали його великогабаритним камінням”, – розповів голова області.
Уточнюється, наслідків природної стихії на Закарпатті зазнали 12 населених пунктів.
- Сьогодні, 24 червня, по всій Україні, крім східних регіонів, очікуються грозові дощі. У Карпатах – штормове попередження – очікується проходження максимального рівня води.